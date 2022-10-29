Haberler Yaşam Haberleri ‘Aidat ödemeyenin sayacı sökülemez’
Giriş Tarihi: 29.10.2022

‘Aidat ödemeyenin sayacı sökülemez’

Malatya’da bir site sakininin aidatını 2 ay ödemediği için sıcak su sayacının sökülmesine ilişkin davada son sözü Yargıtay söyledi. Yargıtay, sayacı söken site yönetimini haksız buldu

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
‘Aidat ödemeyenin sayacı sökülemez’
Malatya'da bir site sakininin aidatını 2 ay ödememesi üzerine sitenin genel kurulu kararı doğrultusunda sıcak su sayacı söküldü.

KARAR İPTAL EDİLDİ
Site sakini K.A. 1. Etap Toplu Yapı 11. Blok Malikler Genel Kurulu'nun "iki ay üst üste aidat ödemeyen kat malikinin sıcak su sayacının sökülmesine" ilişkin kararını mahkemeye taşıdı. Yerel mahkeme, site genel kurulunun aldığı kararın iptaline hükmetti. Bunun üzerine site yönetimi karara itiraz etti. Dosya site yönetiminin itirazı üzerine Yargıtay 5. Hukuk Dairesi'ne geldi.
Dosyayı inceleyen Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, temyiz incelemesini tamamladı. Daire heyeti, yerel mahkemenin verdiği iptal hükmünü yerinde bularak kararı oybirliğiyle onadı. Yargıtay, yerel mahkemenin kararında bir isabetsizlik bulunmadığını ifade etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkan Şoray'ın estetiksiz halini görenler doktoru tebrik etti! Türk sinemasının Sultanı'nı bir de böyle görün
Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!
Çağla Şikel ve Emre Altuğ oğulları Kuzey'in doğum gününde bir araya geldi! İşte Çağla Şıkel’in oğluna yaptığı o sürpriz!
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan tavla paylaşımıyla sosyal medyada alay konusu oldu! Tepki yağdı "Tavlaya bak bana fakir dedi"
Son dakika: "Türkiye'nin Yüzyılı" için büyük gün! Başkan Erdoğan vizyon belgesini açıkladı: İlk hedefimiz yeni anayasa
Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı'nın temel taşlarını paylaştı! 'Yeni bir başlangıcın adı'
SON DAKİKA: Akaryakıta indirim yapıldı! Yeni benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
Yıldız Çağrı Atiksoy’dan eşi Berk Oktay’a duygusal kutlama! Yıldız Çağrı Atiksoy: ‘Baş Kahraman’ı sensin!
Son Dakika: ‘Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Necati Şaşmaz apar topar hastaneye kaldırıldı! Acil ameliyata alındı
62 yaşındaki Güven Kıraç genç sevgilisiyle fena yakalandı! Sokak ortasında dans etti daha sonra ise...
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Aidat ödemeyenin sayacı sökülemez’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA