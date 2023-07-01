Aile Bakanı huzurevi sakinlerini unutmadı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bayramın üçüncü gününde Darülaceze sakinleri ile buradaki gönüllü ve çalışanlarla bayramlaştı. Göktaş burada yaptığı konuşmada "Tarihimize baktığımızda, sosyal hizmetler anlamında dünyanın çok az ülkesine nasip olacak derecede zengin ve köklü bir geçmişe sahibiz. Darülaceze gibi sosyal hizmetler alanında dünyaya örnek çok önemli hizmet modellerimiz var" dedi.Göktaş daha sonra Bahçelievler Huzurevi sakinleriyle bayramlaştı ve çeşitli hediyer verdi.