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Giriş Tarihi: 1.7.2023

Aile Bakanı huzurevi sakinlerini unutmadı

AA
Aile Bakanı huzurevi sakinlerini unutmadı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bayramın üçüncü gününde Darülaceze sakinleri ile buradaki gönüllü ve çalışanlarla bayramlaştı. Göktaş burada yaptığı konuşmada "Tarihimize baktığımızda, sosyal hizmetler anlamında dünyanın çok az ülkesine nasip olacak derecede zengin ve köklü bir geçmişe sahibiz. Darülaceze gibi sosyal hizmetler alanında dünyaya örnek çok önemli hizmet modellerimiz var" dedi.



Göktaş daha sonra Bahçelievler Huzurevi sakinleriyle bayramlaştı ve çeşitli hediyer verdi.

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Aile Bakanı huzurevi sakinlerini unutmadı
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