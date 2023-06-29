Aile Bakanlığı’ndan haksız tahrik indirimine itiraz: Kadın cinayetleri kanayan yara

İstanbul Kadıköy'de Aralık 2022'de bir restoranda Tolga Ergen (44), tabancasını çıkarıp 20 santimetre mesafeden kız arkadaşı Demet S.'nin (38) kafasına bir el ateş etti. Başından yaralanan kadın şans eseri hayatta kaldı. Tutuklanan Ergen'e "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Demet S.'nin rencide edici sözler söylediği yönündeki sanık ifadesine ikna olan mahkeme, "haksız tahrik indirimi" uygulayıp 12 yıl 22 gün hapis cezası verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı haksız tahrik indirimine itirazda bulundu: "Kadına karşı işlenen kasten öldürme suçları toplumumuzun kanayan yarası olup, cezanın caydırıcılık etkisi göz önüne alındığında yapılan indirimlerin suça teşvik mahiyetinde algılandığı aşikâr. Hukukun toplumu şekillendirmekte üstlendiği rol, suçun tekerrür etmesini engellemek ve yaygınlaşmasını önlemek olmalı."Bakanlığın itirazı üzerine, üst mahkemenin vereceği karar bekleniyor.