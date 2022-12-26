Aile Bakanlığı’ndan vicdan itirazı

Ebru S. 5 Ocak'ta dünyaya getirdiği bebeğini doyurup uyuttuktan sonra tarihler 29 Mart'ı gösterdiğinde Pendik'te bulunan bir binanın yanındaki boş arsaya bıraktı. Bebeği bulan sağlık görevlisi Büşra Durmaz ona hem süt hem de isim anneliği yaptı. Türkiye'nin konuştuğu olayda biyolojik anne Ebru S. tutuklandı. Hakkında "terk" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sürerken talihsiz bebek yaşam savaşını kaybetti, anne de tahliye edildi.

"KAMU VİCDANINI ZEDELEDİ"

Yargılamayı yapan mahkeme geçtiğimiz aylarda davayı karara bağladı. Anne Ebru S.'ye iyi hal indirimi uyguladı ve "terk" suçundan 5 ay hapsine hükmetti. Verilen karar ertelendi. Kararın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Nisa bebeğin olay tarihinde 3 aylık olduğu ve annesinin apartman önü gibi güvenlik riski oluşturabilecek açık bir alanda bıraktığına dikkat çekti. Annesinin, bebeğe birisi tarafından sahip çıkılıp çıkılmadığını kontrol etmeden olay yerinden ayrıldığına da vurgu yapan Bakanlık, alt sınırdan ceza verilip, iyi hal indirimi uygulanmasının usul ve yasaya aykırı olduğunu dahası kamu vicdanını zedelediğini kaydetti.

"BEBEĞİNİ KURUM BAKIMINA VEREBİLECEĞİNİ BİLİYORDU"

Sanık Ebru S.'nin olaydan önce kadın sığınma evinde yeterince bilgilendirilmediği yönündeki savunmasının da çürütüldüğü dilekçede, sanığın kuruluşta kaldığı süre boyunca kendisiyle yapılan sosyal çalışmalar sonucunda hazırlanan raporlara da yer verildi. "Doğumdan sonra çocuğunu yurda vermeyi düşündüğünü ve sonrasında çalışıp düzenini kurmak istediğini ifade etmiştir" şeklinde görüşme formu bulunduğu, dolayısıyla kuruluşa yerleştiği ilk gün, bebeği dünyaya geldiğinde kurum bakımına verebileceğini bildiği anlatıldı.

"BEBEK İÇİN SOĞUK BİR MEVSİM"

Bebeğin mart ayında açık bir alana bırakıldığına vurgu yapılan dilekçede, "Mart ayı İstanbul'da bir bebek için özellikle soğuk bir mevsimdir. Herhangi bir kamu kurumu yakınına dahi bırakılmamıştır. Sanığın bir çocuğu daha vardır, bebek bakımı konusunda tecrübesizliğinden de bahsedilemeyecektir. Mahkeme, meydana gelen zararın mağdurun hayatına etkilerini göz önüne almaksızın sanığa iyi hal indirimi uygulamıştır. Bahse konu suçlarda iyi hal indiriminin uygulanmaması kamu düzeninden olduğu kadar, adalete ve devlete olan güvenini sarsmamak adına da önem teşkil etmektedir" denildi. Bakanlık bu gerekçelerle karara itiraz etti.