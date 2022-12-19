Aile birliğini korumak geleceğin güvencesi

Evlilik birliğinin yalnızca kadın ve erkeğin evlenmesiyle oluşturulabileceğini öngören Anayasa değişikliği teklifi, Cumhur İttifakı tarafından TBMM'ye sunulduğu günden beri kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Anayasa'nın 41. Maddesindeki değişiklik teklifinin ailenin korunması adına önemli olduğuna işaret eden iki isim SABAH'a özel açıklamalarda bulundu:"Anayasa'nın 41'inci maddesinin, 'Ailenin korunması ve çocuk hakları' şeklindeki birinci kenar başlığı, 'Ailenin korunması, evlilik birliği ve çocuk hakları' olarak değiştiriliyor. Toplumların ayakta kalması için en temel taş, evlilik birliğinin kurulmasından oluşan ailedir. Bu birliğin sağlam zemine oturtulması sayesinde ancak sağlıklı nesiller yetişecek; toplumsal huzur sağlanacak ve insanlığın yararına işler üretilebilecektir. Bu bakımdan anayasal güvence son derece isabetli.Evlilik birliğinin maksat ve hedefleri düşünüldüğünde bu birliğin ancak kadın ve erkekten oluşacağı bir kırmızı çizgi. Aile birliğinin bozulması gelecek neslin sağlık bir ortamda büyüyememesine sebebiyet verir. Bu nedenle aile kurumunun maddi ve manevi her türlü tehlikeden korunması geleceğin güvencesi.