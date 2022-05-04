Aile boyu iyilik

Konya'da yaşayan ve Selçuk Üniversitesi'nde memur olarak görev yapan Abdullah Doğan, 3 yıl önce gönüllü olarak Kızılay'ın Selçuklu teşkilatında görev almaya başladı. Akademi Mahallesi Muhtarı olan Şerife Doğan da, eşinin çok mutlu olduğunu görünce gönüllü olmaya karar verdi. Çift, işlerinden arta kalan zamanlarda gece yarılarına kadar insanlara yardımcı olmak için koştururken, aralarına çocukları 13 yaşındaki Berat Emir ve 7 yaşındaki Eymen de katıldı. Şimdi ailece ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine giderek tespitler yapıyor, yardım kolileri dağıtıyorlar.SABAH'a konuşan Abdullah Doğan, "Kendi iş yoğunluğumuz var ama onun üzerine bu yaptığımız iyilikler bize hiç yorucu gelmiyor. Bir an evvel işten çıkalım da, kime ne ulaşacaksa bekletmeden onları ulaştıralım istiyoruz. Bu görev aksine bizi daha da dinç tutuyor. Yaptıklarımızı sosyal medyadan paylaştıkça gittikçe büyüyoruz. İnsanlar yardım etmek istediklerini söyleyip bize ulaşıyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Tek biz değil, tüm gönüllülerimiz ihtiyaç sahiplerine hizmet etmek için çabalıyor. Hep, Rabbim bana ihtiyacım olduğu kadarıyla para verirse çalışmama gerek kalmaz ve ben de bu gönül işi için mücadele ederim' diye dua ediyorum" dedi. Hem eş, hem anne, hem muhtar olan Şerife Doğan ise "Çok güzel bir duygu. Başımızı yastığa koyduğumuz zaman inanılmaz bir huzurla uyuyoruz. Akşamları, hafta sonları farklı şeylerle uğraşmıyoruz, buraya geliyoruz. Bütün boş zamanlarımızı burada gönüllü olarak geçiriyoruz. Çocuklarımız kendi ceplerindeki harçlıklarını ihtiyaç sahipleri ile paylaşmaya, ihtiyaç sahibi aileleri bulup bize bildirmeye başladılar. Yaptığın işe gönül verince, sevince her şey güzel oluyor" dedi.