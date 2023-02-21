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Giriş Tarihi: 22.2.2023

Aile boyu iyilik melekleri

Hatay'da görev yapan AFAD çalışanı Salih Aydın Üzümcü, enkaz altından can kurtarırken eşi ve iki çocuğu da depremzedelere yardım elini uzatmak için bölgede canla başla çalışıyor

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Aile boyu iyilik melekleri
Asrın felaketinin ardından Konya AFAD İl Müdürlüğü ekipleri de depremden yarım saat sonra hemen yola çıkıp, yıkımın büyük olduğu Hatay'a gitti. Çeşitli bölgelerde görev yapan ekipte bulunan 24 yıllık personel Salih Aydın Üzümü, Belen ilçesinde birçok canı enkaz altından kurtardı.




Salih Aydın Üzümcü enkaz altında uğraş verirken eşi Saliha Üzümcü ve çocukları Melike İrem Üzümcü (24) ve Yusuf İrem Üzümcü (19) de babalarını yalnız bırakmadı. Son yıllardaki Elazığ, İzmir depremlerinde, Kastamonu Bozkurt'taki selde, Antalya'daki orman yangınlarında da aktif ve başarılı bir şekilde görev yapan Salih Aydın Üzümcü'nün ailesi de bölgeye gelip, depremzedelerin yardımı için koşturuyor.



Lojistik alanında depremzedeler için çalışan aile bunu yaparken de çok mutlu. SABAH'a konuşan Saliha Üzümcü (43) "İnsanlarımız için bir şey yapabiliyorsak, onların acılarına bir nebze de olsa merhem olabiliyorsak ne mutlu bize. Ülkemiz böyle bir yıkım yaşarken bize evimizde böyle rahat oturamazdık" dedi.

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Aile boyu iyilik melekleri
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