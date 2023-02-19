Aile boyu kahraman

Gazıantep'te öğretmenlik yapan farklı okul ve farklı branşlardan 11 kişilik öğretmen ekibi deprem bölgelerine yardım ulaştırma ve ihtiyaçların karşılanması için çalışıyor. Öğretmen ekibinden okul öncesi öğretmeni Dilaray Buse Şahin, "Biz de depremzedeyiz ancak çok şükür durumumuz iyi. Burada hiçbir şey yapmadan durmayı kendimize yediremedik. Herkes iyi olduğu alanda bir şey-kilde işin ucundan tutmalı" diye konuştu. Polis babası enkaz başında, hemşire annesi deprem bölgelerinde ve lise öğrencisi kardeşi yardımların ulaştırılmasında görevli olan Şahin, ilk günden itibaren sahada koşturarak insanların yaralarını sarmaya çalışıyor. Öğretmen ekibiyle Türk Kızılay'ına katılarak vatandaşlardan gelen bağışları kolileyip ihtiyacın olduğu bölgelere ulaşmasını sağlayan Şahin, okulların açılmasının ardından çocukların travmatik durumlarının gözlemlenerek üzerinde çalışılması gerektiğine değindi.