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Giriş Tarihi: 28.9.2022 09:43

Aile Destek Paketi Programı ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? Aile Destek Paketi sosyal yardım ödeneği ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödemeleri hakkında sorgulamalar devam ediyor. Eylül ayının sonlarına doğru ödemelerin yapılacağı tarih merak edilirken bilindiği üzere Aile Destek Paketi Programı başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Konuyla ilgili bakanlıktan da yeni açıklama geldi. Bu noktada “Aile Destek Paketi Programı ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte yeni ve zamlı aile destek paketi tutarı ve ödeme tarihleri gibi merak edilen detaylar.

Aile Destek Paketi Programı ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? Aile Destek Paketi sosyal yardım ödeneği ne zaman yatacak?

Devlet tarafından belirtilen şartları taşıyan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 450 TL ile 600 TL aralığında gerçekleşen ödemelere ilişkin tutarın zamlandığı duyuruldu. Bu ödeneğin ilki 29 Temmuz 2022 tarihinde hesaplara yatmıştı. Başvurular e-Devlet üzerinden alınırken ödemeler hakkında araştırmalar devam ediyor. Peki; Eylül ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? İşte Aile Destek Paketi başvuruları ve ödemeleri hakkında güncel bilgiler.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Bakan Yanık, "Bu kapsamda 1,6 milyon haneye sosyal yardım ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Geriye kalan hanelerimize ise ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız. Böylece hak sahipliği kararı verilen toplamda 1,6 milyon hanemize ödemelerimizi gerçekleştirmiş olacağız. " dedi.

Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır. Hak sahibi hanelere yapılacak ödemeler, hak sahipliği kararının alındığı Mütevelli Heyeti kararı tarihini içeren ay için başlar ve takip eden ay içinde ilk ödeme gerçekleştirilir. 2022 yılı Haziran ayı ile 2023 yılı Mayıs ayı arasındaki 12 aylık dönemde uygulanacak Aile Destek Programının son ödeme dönemi olan 2023 yılı Mayıs ayı ödemesi takip eden Haziran ayı içinde gerçekleştirilerek program sonlandırılacaktır.

AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK PAKETİ PROGRAMI NE KADAR KAÇ TL OLDU?

Bakan Yanık: "Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki destek tutarımızı 850 TL - 1.250 TL'ye yükseltiyoruz."

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