Aile Destek Programı ödeme sorgulama ekranı: 2022 Kasım ayı Aile Destek Programı yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile destek programı ödemeleri bu ay başlayacak. Bu noktada ise "2022 Aile destek programı paketi yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Yanık son olarak hak sahibinin hesaplarına ödemelerin yapılacağı tarih olarak Kasım'ı işaret etmişti. İhtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanmakta olan bu maddi desteğin ödeme tarihleri için gözler şimdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklamasında. Peki, 2022 Kasım ayı Aile destek programı paketi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
2022 Kasım ayı için Aile Destek Paketi ödemeleri hakkında henüz resmi açıklama gelmedi. Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından duyuru yapılması bekleniyor.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
450 ile 600-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.
AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
Bakan Yanık; "450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır." ifadelerini kullandı.