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Giriş Tarihi: 27.12.2021 12:24 Son Güncelleme: 27.12.2021 13:07

Aile dramı ölümle son buldu! Koca öldü eşi hastanede

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Aile dramı ölümle son buldu! Koca öldü eşi hastanede

Denizli’nin Çardak ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası adam evinin banyosunda ölü bulundu. Adamın ölümünden önceki günde 7 yıllık eşinin intihara teşebbüs etmeye kalktığı detayı dikkat çekti.

Olay, Denizli'nin Çardak ilçesine bağlı Saray Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerine gitmeyen Ahmet Halil Baş'ın (33) durumundan şüphelenen iş arkadaşları telefonla aradı. Ancak arkadaşları Baş'ın telefonlarına ulaşamadı. Durumdan şüphelenen arkadaşları Baş'ın evine gitti. Kapıyı açan olmayınca polis ekiplerine durumu bildirdiler. Polis ekiplerinin eve girmesiyle Ahmet Halil Baş'ın banyoda ipte asılı cansız bedeni ile karşılaştılar. Baş'ın cansız bedeni Denizli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi incelemelerinin ardından Baş'ın cenazesi Beylerli Mahallesi'nde toprağa verildi.

AİLE DRAMI, EŞİ DE İNTAHARA TEŞEBBÜS ETMİŞ

Banyoda ipte asılı halde bulunan evli ve 2 çocuk babası Baş'ın intihardan önceki gün eşinin de intihara teşebbüs ettiği ancak hastaneye kaldırılarak tedaviye alındığı öğrenildi. İntihara teşebbüs eden eş H.B.'nin (30) Denizli Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

EŞİNİN İNTAHARINDAN KENDİNİ SORUMLU TUTTU

Arkadaşlarını ifadesine göre Ahmet Halil Baş, 7 yıllık evli olduğu eşi ile 2 yıldır aralarında geçimsizlik yaşadığını arkadaşları ile dertleştiği öğrenildi. Alkol bağımlısı olduğu iddia edilen Baş, eşi H.B.'nin polise başvurması sonucu uzaklaştırma cezası aldığı ortaya çıktı. Aile büyükleri tarafından barıştırılan çift aynı sorunları tekrar yaşayınca H.B. 2 kutu hap içerek intihara teşebbüs etti. Eşi H.B.'nin intihara kalkışmasında kendini sorumlu tuttuğu öğrenilen Ahmet Halil Baş bu yüzden bunalıma girip intihar ettiği iddia edildi.

Ekiplerce olayla ilgili incelemeler devam ettiği belirtildi.

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Aile dramı ölümle son buldu! Koca öldü eşi hastanede
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