Aile hekiminden duygusal veda!

Kocaeli Körfez ve Kartepe İlçelerinde yaklaşık olarak 15 yıl görev yapan Aile Hekimi Teoman Çağlayan, 24 yıl sonra memleketi olan Antalya'nın Manavgat İlçesine tayinini istedi. Daha sonra sosyal medyada çektiği bir videoyu paylaşarak hastaları ile vedalaştı. Çağlayan'ın duygusal vedası, büyük beğeni topladı.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

1991 yılında Ege Tıp Fakültesini kazanarak memleketi Manvgat'yan ayrılan ve mezun olduktan hemen sonra tayini çıkan Yozgat ilinde 10 yıl görev yapan Dr. Teoman Çağlayan, yaklaşık 14 yıl önce Kocaeli Körfez İlçesinde bulunan Devlet Hastanesi Acil Servisinde görev yaptı.12 buçuk yıl önce ise aile hekimi olarak Kartepe İlçesine atandı.Hastaları ile adeta aile olan, örnek davranışları ile büyük takdir gören Çağlayan, yıllar sonra memleketi Manavgat'a tayinini istedi. Memleketine dönmek için hazırlıklara başlayan Çağlayan, duygusal bir video hazırlayara, sosyal medya hesabından yayınladı. Duygusal video kısa sürede büyük ilgi gördü. Ayrılırken bile hastalarının sağlığı için uyarılarda bulunan Çağlayan'ın yapmış olduğu bu hareketi vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

ARTIK DÖNME ZAMANI GELDİ

Memleketine dönecek olmanın sevincini yaşarken, aileden biri gibi gördüğü hastalarından ayrılacak olmanın üzüntüsünü de yaşayan Çağlayan, videosunda şu ifadeleri kullandı. "Merhabalar, bu bir vedalaşma, 1991 yılı Eylül ayında Ege Tıp Fakültesini kazanmam ile Antalya'dan ayrıldım. 2022 yılı Eylül ayında nasip olursa tayinimin çıkması ile tekrar Manvgat'a geri dönmüş oluyorum. Söyle bir hatırlayacak olursam, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi sonrası, 10 yıl Yozgat'ta görev yaptım. Çok sevdiğim bir yerdi. Hala görüştüğüm çok samimi dostlarım var. Daha sonra Körfez Devlet Hastanesi'nde 2 buçuk yıl görev yaptım. Daha sonra aile hekimi olarak Kartepe'de 12 yıla yakın bir süredir birlikteyiz. Öncelikle hepinize çok teşekkür ederim. bu süre boyunca yüzde 99 oranında iyi bir süreç yaşadık. Düğünlerimiz, ölümlerimiz , çocuklarımızın sünneti oldu. İyi ve kötü günlerimiz oldu. Hayatı iyi kötü günlerle yaşadık beraber.Ama tabi benimde artık aileme, memlekete dönmemin, anne , baba ve kardeşleri ile akrabalarım ile vakit geçirmemin zamanı geldi."

HASTALARINA UYARIDA BULUNDU

Ayrılırken bile hastalarının sağlığını ve kendisinden sonra gelecek meslektaşını düşünen Çağlayan, "Sizlerden birkaç şey isteyeceğim. Birincisi ve en önemlisi hakkınızı helal etmenizdir. İsteyerek olmasada, istemeden hakkınıza girmişimdir. Yaşlı gelmiştir. Sizin önünüzden girmiştir. Ben ses çıkarmayıp işimi yapmışımdır. Ateşli bebek gelmiştir. Hemen içeri alıvermişimdir. Bu tür şeyler olduysa bana hakkınızı helal edin. Benden yana hakkım helal olsun. İkincisi lütfen kanser tarama zamanlarınızı atlamayın ve mutlaka yaptırın. Bunun için Arzu hanım yardım edecektir. Her zaman hatırlattım. Şimdi de hatırlatmak istedim. Son olarak bırakılabilir risk faktörlerini bırakın. Birincisi sigara, ikincisi alkol, üçüncüsü yağlı, şekerli ve ağır gıdaları lütfen bırakın. Elimizden gelenleri yapıp onlardan kurtulalım. Ben facebook ve telefonlarınızı silmiyorum. Bazen olur, ne zaman sıkıntı yaşarsanız. Başınız ne zaman dara düşerse arayın. Acil olarak film sonucu veya ilaç sormanız gerektiğinde çekinmeden arayın. Yine aynı şekilde yardımcı olmaya devam edeceğim. Allah Rızası için telefonum açık. Dostluğumuz aynen devam edecek. Son olarak gelen doktor arkadaşımıza yardımcı olun. İş yükü çok fazla, gelen arkadaşı bunaltmayın ona yardımcı olun. Her zaman yine beraberiz. Kendinize çok iyi bakın. Allaha Emanet olun" dedi.