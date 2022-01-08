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Giriş Tarihi: 8.1.2022 14:41

Aile hekimine saldırı! Ortalık birbirine girdi

DHA

Üsküdar'da aile sağlık merkezine gelen bir çift iddiaya göre sağlık raporu vermediği gerekçesiyle aile hekimine saldırdı.

Olay Doğancılar Aile Sağlık Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sağlık raporu almak için gelen çift, aile hekimi Alpaslan Kılıç'ın yanına gitti. Kılıç, hastanın başka bir yerde muayene olup test yaptırdığını ve rapor verme yetkisi olmadığını söyledi. Bunun üzerine Alpaslan Kılıç ile çift arasında tartışmaya çıktı. Hakaret ve küfür ettiği belirtilen çift, doktora saldırdı. Odada başlayan saldırı koridorda da devam etti. Tekme ve yumruklu saldırıya uğrayan doktor kendini savunmaya çalıştı. 28 yıllık hekim Alpaslan Kılıç kendine saldıran çiftten şikayetçi oldu. Polisin yaptığı inceleme sonrası saldırganın koronavirüs testinin pozitif olduğu için izolasyonda olduğu belirlendi. İzolasyon sonrası çift hakkında işlem yapılacağı kaydedildi

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Aile hekimine saldırı! Ortalık birbirine girdi
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