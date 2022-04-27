Aile hekiminin burnunu kırdı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Hızırtepe Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi Metin Kurşunoğlu, dün kontrol için A.K.'yi (19) merkeze çağırdı. Doktorun yanına giren A.K., hiçbir tartışma yaşanmamasına rağmen bir anda "Sen beni taciz ediyorsun, rahatsız ediyorsun" diyerek Kurşunoğlu'nu yumruklamaya başladı. Burnu kırılan Kurşunoğlu, kanlar içinde kalırken, A.K. kaçtı. Alnı da açılan Kurşunoğlu, götürüldüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis ekipleri ise A.K.'yi gözaltına aldı.Saldırıya yaralı doktorun kendisi gibi doktor olan babası ve Sağlık-Sen Sakarya Şubesi de tepki gösterdi. Baba emekli doktor Muzaffer Kurşunoğlu, "Bu devlete 50 sene doktor olarak hizmet ettim. Devletimiz bunlara bir önlem alsın. Cezalar çok hafif" derken, Sağlık Sen Sakarya Şube Başkanı Abdullah Sönmez, "İçimiz kanıyor. Kadir Gecesi'nde insanlığa, İslamiyet'e sığmayacak şekilde darp edilmiş. Sağlık çalışanlarına şiddet son bulmalı. Yapanlar adalet önüne çıkatılmalıdır" ifadesini kullandı. Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü de saldırıyı kınadı.