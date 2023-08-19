Aile içi kavga: 1 kişiyi öldürüp 6 kişiyi yaralayan 3 kişi tutuklandı

Adana'da E.G. ile eşi H.G., tartışarak kavga etti. H.G., şiddetli geçimsizlik yaşadığı için baba evine döndü. İki aile arasında bu konu yüzünden husumet başladı. E.G.'nin yeğenleri H.G.'nin erkek kardeşi Mustafa Ataman'ı (20) darp etti. Genç adam polise giderek, şikayetçi oldu. Şikayetini geri çekmediği için aileler arasındaki tartışma daha da büyüdü. E.G.'nin iki yeğeni Gökhan G. (27), M.G. (16) ile arkadaşları olan Ruhat K. (25), konuyu konuşmak üzere yengesinin ailesinin evi gitti. Taraflar arasındaki konuşma bir süre sonra kavgaya dönüşünce iki kuzen ve Ruhat K., 2 ayrı silahla yengesinin annesini, 3'ü kız olmak üzere 5 kardeşini ve o sırada evde bulunan 1 kişiyi vurup kaçtı. Olayda Mustafa Ataman öldü, 6 kişi yaralandı. Polis tarafından yakalanan zanlılar tutuklandı.

AİLE İÇİNDE KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, 17 Ağustos'ta Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Şüpheliler Gökhan G., kuzeni M.G. ile arkadaşı Ruhat K., husumetli olduğu Mustafa Ataman'ın ve ailesinin yaşadığı eve geldi. Şüpheliler, çıkan tartışmada 2 ayrı tabancayla Mustafa ile annesi Perihan (63), ablaları Sabriye (30), Sümeyye (24), Zeynep (21), ağabeyi Orhan Ataman (42) ve arkadaşı Cabbar Taş'ı (27) vurup, kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Ataman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ŞİKAYETİ GERİ ÇEKMEYİNCE

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerini belirleyip, yakalanmaları için çalışma başlattı. Şüphelilerden Gökhan Gezer ile M.G.'nin amcası E.G.'nin, Mustafa Ataman'ın ablası H.G. ile evli olduğu, şiddetli geçimsizlik yaşayınca ayrı yaşamaya başladıkları, iki aile arasındaki husumetin de bu nedenle başladığı ortaya çıktı. Husumetin devam etmesi üzerine E.G.'nin yeğenlerinin, aileyi sürekli tehdit ettiği, Temmuz ayında da Mustafa Ataman'ı kaçırıp, darbettikleri öğrenildi. Ataman'ın, şikayetini geri çekmemesi üzerine telefonda yeniden tartıştıkları ve cinayetin işlendiği belirtildi.

HEPSİ TUTUKLANDI

Cinayet ekipleri, şüphelileri saklandıkları adrese yapılan baskında yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerin, sorgularında birbirlerini suçladığı öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden tutuklanarak cezaevine konuldu.