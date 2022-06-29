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Giriş Tarihi: 29.6.2022

Aile içi kavga ölümle bitti

İHA
Aile içi kavga ölümle bitti
Balıkesir'de, aile içinde çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada iddialara göre, küçük kardeş abisini öldürdü. Edinilen bilgiye göre, Edremit Cumhuriyet Mahallesi 62. Sokak'ta, eşiyle telefonda tartışan 24 yaşındaki Harun Kaçmaz, saat 23.00 sıralarında evine geldi. Kaçmaz, eşi ile tekrar tartışmaya başladı. Çeşitli suçlardan iki kaydı bulunan Harun Kaçmaz, kavgayı ayırmaya çalışan babası M.K. ve annesi E.K.'yi darp etmeye başladı. Büyüyen kavgayı ayırmak için araya giren kardeş A.K. (14) ise iddiaya göre, evde bulunan ekmek bıçağı ile abisini yaraladı. A.K. daha sonra olay yerinden ayrıldı. Kavga ihbarı üzerine bölgeye Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri ve 112 ambulansı sevk edildi. Ambulans ile Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Harun Kaçmaz aldığı bıçak darbesi sonucunda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı A.K. ise Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Büro ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Aile içi kavga ölümle bitti
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