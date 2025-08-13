Aile ihmali ve sosyal medya suça sürüklüyor

TÜİK verilerine göre 2024 yılında suça sürüklenen çocuk oranı, 2023'e kıyasla yüzde 13 arttı. Geçen yıl güvenlik birimlerine yansıyan 612 bin 651 olayda çocuklar yer aldı. Bu vakalarda yaralama ve hırsızlık en yaygın suçlar arasında bulunuyor. Suça karışan çocukların 279 bini ise mağdur konumunda. Avukat Sema Özcan, kaleme aldığı makalede, her 10 çocuktan 8'inin en az bir psikiyatrik tanısı olduğunu belirtiyor. Araştırmalar, suça sürüklenen çocukların yarısının psikolojik sorunlar yaşadığını, önemli bir bölümünün depresyon ve uyku bozukluğu ile mücadele ettiğini gösteriyor. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Dr. Devrim Güngör, aile içi fiziksel ve duygusal istismar, sevgi eksikliği, sosyal medya etkisi ve mahalle kültürünün suç oranlarını artırdığını vurguladı. Uzman Psikiyatrist Ayhan Akcan ise kötü aile koşullarının çocukları suça ittiğini belirterek, "Anne babanın sevgisi olmazsa çocuklar duygusal ve bedensel sıkıntı yaşar" dedi.