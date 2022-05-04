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Giriş Tarihi: 5.5.2022

Aile katliamından kuma çıktı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Aile katliamından kuma çıktı
Trabzon'da, 7 ay önce çay bahçesine götürdüğü kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş'ı (4) tabancayla başlarından vurup öldüren müezzin Emre Göktaş'ın (37), eşi Sibel Göktaş'ın üzerine kuma getirmek istediği ortaya çıktı. Cezaevinde olan zanlı Göktaş'ın boşandığı eşi Sibel Göktaş, evlilik süresince eşi tarafından baskı ve psikolojik şiddet gördüğünü söyledi. Sibel Göktaş, boşanma dilekçesinde "Bana 'Üç kız doğurdun, erkek doğuramayacaksın ya da sakat kalacaksın. Genç bir kadınla evleneyim, sen de onunla kardeş kardeş geçinirsin. Sana ev işlerinde yardımcı da olur' dedi" ifadelerine yer verdiği öğrenildi. Emre Göktaş'ın 2 kez saç ektirip burun estetiği yaptırdığı ve lüks harcamalar yapıp, çocukları ve aile giderleriyle hiç ilgilenmediği de öğrenildi.

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Aile katliamından kuma çıktı
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