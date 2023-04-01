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Giriş Tarihi: 2.4.2023

Aile katliamının nedeni kumar borcu

Öğretmen Hüseyin Fırat’ın 5 kişilik ailesini katledip ardındank endisini öldürmesinin nedeninin kumar, borsa ve kripto paradaki borçları olduğu ortaya çıktı. Fırat, ailesi para vermeyince katliamı gerekleştirdi

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Aile katliamının nedeni kumar borcu
Elazığ'da öğretmen Hüseyin Fırat'ın, tartıştığı babası, annesi ve ikisi engelli 3 kardeşini pompalı tüfekle öldürüp intihar ettiği olayın detaylarına SABAH ulaştı. Alacakaya ilçesinde Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Hüseyin Fırat (30), iddiaya göre kumarda yüklü miktarda borçlandı. Kripto para piyasası ve borsada da alım satım işlemleri yapan Fırat, büyük miktarda para kaybetti. Borçlarını ödeyemez hale gelen Fırat, önceki gün Elazığ merkezdeki Salıbaba Mahallesi'nde yaşayan ailesinin yanına gelerek, babası Cumali Fırat'tan para istedi. Ancak babası para vermeyi reddetti.



TOPRAĞA VERİLDİLER
Bunun üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkaran Hüseyin Fırat, babası Cumali Fırat, annesi Zeynep Fırat, kardeşi Remziye Fırat ve engelli kardeşleri Yusuf Fırat ve Mesut Fırat'ı öldürdü. Ardından da aynı silahla intihar etti. Doğalgaz kaçağı ihbarı üzerine eve gelen polis ve itfaiye ekipleri 6 kişiyi kafalarından vurulmuş halde buldu. Otopsileri yapılan aile üyeleri, dün asri mezarlıkta toprağa verildi.

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Aile katliamının nedeni kumar borcu
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