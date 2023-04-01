Aile katliamının nedeni kumar borcu

Elazığ'da öğretmen Hüseyin Fırat'ın, tartıştığı babası, annesi ve ikisi engelli 3 kardeşini pompalı tüfekle öldürüp intihar ettiği olayın detaylarına SABAH ulaştı. Alacakaya ilçesinde Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Hüseyin Fırat (30), iddiaya göre kumarda yüklü miktarda borçlandı. Kripto para piyasası ve borsada da alım satım işlemleri yapan Fırat, büyük miktarda para kaybetti. Borçlarını ödeyemez hale gelen Fırat, önceki gün Elazığ merkezdeki Salıbaba Mahallesi'nde yaşayan ailesinin yanına gelerek, babası Cumali Fırat'tan para istedi. Ancak babası para vermeyi reddetti.Bunun üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkaran Hüseyin Fırat, babası Cumali Fırat, annesi Zeynep Fırat, kardeşi Remziye Fırat ve engelli kardeşleri Yusuf Fırat ve Mesut Fırat'ı öldürdü. Ardından da aynı silahla intihar etti. Doğalgaz kaçağı ihbarı üzerine eve gelen polis ve itfaiye ekipleri 6 kişiyi kafalarından vurulmuş halde buldu. Otopsileri yapılan aile üyeleri, dün asri mezarlıkta toprağa verildi.