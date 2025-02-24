Aile kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü 12 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Gökçe köyünde, bir süre önce Erboğa ailesinden bir kız ile Öncel ailesinden bir gencin sevgili olduğu yönünde dedikodular çıktı. Bu nedenle başlayan husumet nedeniyle iki aile arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.Gerginlik artarken, genç kızın ağabeyi S. E., önceki gece 23:30 sıralarında, 'Öncel' ailesi üyelerinin yaşadığı apartmanın önüne gitti. Burada çıkan tartışma büyüyünce, aracındaki kalaşnikofu çıkaran S. E., Öncel ailesi üyelerini yaylım ateşine tuttu. Öncel ailesi üyeleri de tabanca, pompalı tüfek ve av tüfekleriyle karşılık verdi.Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Mardin ve Kızıltepe Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumları ağır olan Abdülbaki Öncel (49), Abdulkadir Öncel (43) ve Özcan Öncel (23), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 12 yaralının tedavisi devam ederken, güvenlik güçleri hastaneler ve köyde önlemler aldı. Jandarma tarafından yapılan çalışmalar sonucu, olaya karıştığı belirtilen 24 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca, olayda kullanılan silahlara da el koydu.