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Giriş Tarihi: 29.1.2023 11:42

Aile Okulu Projesi kapsamında 40 bin muhtara eğitim verildi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ailelerin çok yönlü desteklenmesi amacıyla başlattığı Aile Okulu Projesiyle 40 bin muhtara farklı alanlarda eğitimler verildi. Milli Eğitim Bakanı Özer, "2023'te 2,5 milyon aileye ulaşma hedefimizle projenin kapsamı ve içeriğini her geçen gün geliştireceğiz" dedi.

AA
Aile Okulu Projesi kapsamında 40 bin muhtara eğitim verildi

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 12 Ağustos 2022'de katıldığı açılış töreniyle 81 ile yaygınlaştırılan Aile Okulu Projesiyle sosyal beceri, aile içi iletişim yönetimi, teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre ve ilk yardım gibi konularda 14 farklı alanda anne-babaların çok yönlü olarak desteklendiği; proje kapsamında 81 ilde 1000 halk eğitim merkezine gerçekleştirilen eğitimlere son olarak muhtarların da dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, projenin kapsamının genişletildiğini, İçişleri Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde muhtarların da projeye dahil edildiğini hatırlattı.

Kısa sürede birçok farklı konuda 40 bin muhtara eğitim verildiğini aktaran Özer, proje kapsamında tüm muhtarlara ulaşmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Eğitimlerin Türkiye'nin dört bir yanında bulunan 1000 halk eğitimi merkezinde verildiğini anımsatan Bakan Özer, "2023 yılında 2,5 milyon aileye ulaşma hedefimizle Aile Okulu Projesinin kapsamı ve içeriğini her geçen gün geliştirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Aile Okulu Projesi kapsamında 40 bin muhtara eğitim verildi
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