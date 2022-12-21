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Giriş Tarihi: 21.12.2022 10:56

Aile sağlığı merkezinde doktoru darp etmişti! O şüpheli adliyeye gönderildi

Bağcılar'da aile sağlığı merkezinde görev yapan doktor Mahmut Doğan'ı darbeden şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA
Aile sağlığı merkezinde doktoru darp etmişti! O şüpheli adliyeye gönderildi

Dün Çınar Aile Sağlığı Merkezi'ndeki görevi sırasında doktor Mahmut Doğan'a saldırıp yumruk ve tekme atarak yaralayan şüpheli Y.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, polis eşliğinde Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.

Doktor Mahmut Doğan, çalıştığı Çınar Aile Sağlığı Merkezi'nde bir kişi tarafından darbedilmişti. Saldırganın yumruk ve tekmeleriyle yaralanan Doğan'a ilk müdahale buradaki sağlık ekiplerince yapılırken, şüpheli Y.İ. polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Yapılan incelemede "yaralama" ve "cinsel taciz" gibi birçok suçtan emniyette kaydı olduğu öğrenilen şüpheli hakkında, "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından işlem başlatılmıştı.

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Aile sağlığı merkezinde doktoru darp etmişti! O şüpheli adliyeye gönderildi
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