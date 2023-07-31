"Aile şirketiyiz" diyerek 2 milyon lira dolandırdılar

İstanbul Küçükçekmece'de çok sayıda kişi; sözde danışmanlık firması kuran 7 kişilik bir çete tarafından gayrimenkul satışı yapma bahanesiyle dolandırıldı. Çete üyeleri, Küçükçekmece'ye bağlı Halkalı Merkez Mahallesi Birinci İkitelli Caddesi üzerindeki lüks sitede lüks bir ofis kiraladı. Çete üyeleri; Küçükçekmece Halkalı, Bahçelievler Yeni Bosna ve Başakşehir Bahçeşehir'de 3 çağrı merkezi açtı. Çağrı merkezlerine aldıkları çalışanlar, emlak siteleri başta olmak üzere internet üzerinden arsa, ev, yazlık başta olmak üzere çeşitli ilanlar veren ilan sahiplerini ilanlardaki irtibat numaralarından aradı. Çete üyeleri de arama yaptı. Çağrı Merkezleri'nin çalışanları yaptıkları aramalarla çeteye dahil oldu. Merkezlerinin Tekirdağ Çorlu'da olduğunu belirten çete üyeleri ilan sahiplerini gayrimenkullerini çok daha yüksek fiyatlara satma vaadiyle ofislerine davet etti.

REKLAM SÖZLEŞMELERİ İMZALATTILAR

Satış danışmanı unvanını kullanan çete üyeleri; kapıda karşıladıkları ilan sahiplerine kendilerini daha samimi görünmek için aile şirketi olarak tanıttı. Çetenin üyeleri; ilan sahiplerine kendilerinin olduğunu söyledikleri farklı internet sitelerini göstererek 30 farklı ülkede yayınlanacak olan reklamlarla gayrimenkullerini daha hızlı ve daha yüksek fiyatlara satabileceklerini söyledi. Çete üyeleri ilan sahiplerine bronz, gümüş ve altın isimlerini verdikleri sözde satış paketleri seçeneklerini sundu ve gayrimenkullerini daha yüksek fiyatlara satacaklarını anlatarak reklam satış sözleşmesi imzalattı. Çetenin üyeleri; mağdurların seçtikleri paketlere göre reklam bedeli adı altında ödemeler aldı. Çete üyeleri ayrıca "İlana bakalım. Telefonla mülkün fotoğraflarını gösterir misin?" gibi farklı bahanelerde mağdurların telefonlarını aldıktan sonra açık olan mobil bankacılık üzerinden mağdurların hesaplarında bulunan paraları kendi hesaplarına aktardı. Çete üyeleri; işleyişi öğrenip kopyalamamaları için Çağrı merkezi çalışanlarını bir aylık sürelerle işte tuttu ve yerlerine yeni çalışanlar aldı.

TAMAMI 8 AYRI SUÇTAN SABIKALI

Çete üyeleri iddialara göre çok sayıda kişiyi toplamda 2 milyon lira dolandırdı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polislerinin peş peşe gelen şikayetler üzerine başlattığı inceleme ve tespitlerin ardından "Nitelikli Dolandırıcılık" operasyonu düzenledi. İş yerinden ve kurumdan hırsızlık, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapmak, yağma suçlarından sabıkalı A.N.M. (28), yaralama, nitelikli dolandırıcılık ve dolandırıcılık suçlarından sabıkalı olan M.T. (35), dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, mala zarar verme ve genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi suçlarından sabıkalı olan R.M.T. (36), nitelikli dolandırıcılık suçundan sabıkalı N.M. (34), dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık suçlarından sabıkalı O.S.A. (26), dolandırıcılık suçundan sabıkalı B.Ş. (28) ve M.Ü. (26), Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polislerince yakalandı. Çağrı merkezlerinde çalışan 7 kişinin ifadeleri alındı. "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen çete üyelerinden 2'si tutuklandı. Diğer çete üyeleri ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.