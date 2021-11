Aile sırrını deşifre eden eşe boşanma davası

İstanbul Kağıthane'de yaşayan Caner C. ve Emine C., çifti 39 yıllık evliydi. İddiaya göre Emine C., aile içerisinde kalması gereken özel konuları üçüncü şahıslarla paylaşıyor ve eşi Caner C.'i kötülüyordu. Aile sırlarını başkalarından duyan adam rencide olduğunu dile getirerek eşini defalarca uyardı.

KENDİSİNİ DIŞLANMIŞ HİSSETTİ

Yine iddiaya göre Enine C., dört çocuğuyla alakalı konuları sürekli olarak babalarından saklıyordu. Çocukları ile ilgili çoğu husustan haberdar olamayan baba kendisini dışlanmış hissediyordu. Eşiyle bu sebeplerden dolayı sürekli olarak tartışma yaşayan Caner C., İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

62 yaşındaki adam dilekçesinde, ''Çocuklarımızın geleceği konusunda sürekli benden gizlemesi, ailemizi ilgilendiren konuları üçüncü kişilere deşifre etmesi beni rencide etmiştir. Tüm çaba ve gayretlerime rağmen bu olumsuz davranışlarında hiçbir değişiklik olmamıştır. Evlilik birliğini devam ettirmemize imkân kalmamıştır''dedi. Çiftin boşanma davası sürüyor.