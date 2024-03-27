Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Darülaceze sosyal yaşam şehri dünyada öncü olacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın ev sahipliğinde, Darülaceze Başkanlığı'nın Okmeydanı Yerleşkesi'nde dün iftar programı düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş iftar gecesinde yaptığı konuşmasında "Büyüklerimize hizmet etmek, onları el üstünde tutmak bizler için vefa, gönül borcudur. Bugün artık yaşlılarımıza sunduğumuz sosyal hizmetlerimiz kurumlara sığmıyor, şehirlere taşıyor" şeklinde konuştu.

"DARÜLACEZE SOSYAL YAŞAM ŞEHRİ DÜNYADA ÖNCÜ OLACAK"

Bakan Göktaş konuşmasının devamında şunları vurguladı: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla hizmete sunulan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri bunun en kıymetli örneği. Avrupa'nın en büyük sosyal yaşam merkezi olan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri aynı zamanda kuşaklar arası iletişimi güçlendirecek özgün bir model. Sadece bir buçuk yılda tamamlanan ve büyük bir külliye olarak tasarlanan bu yapı, her dilden, dinden ve ırktan ihtiyaç sahibine kapılarını açtı. Yaşlı ve hastalarla birlikte kimsesiz, korunmaya ve bakıma muhtaç çocuklar için de sıcak bir yuva olarak tasarlandı. Bu külliye, geniş yaşam alanları, cami, havra ve kilisesiyle, rehabilitasyon merkezleri, hasta poliklinikleri, çocuk yuvası ve atölyeleriyle dünyaya örnek olacak bir yaşam alanını oldu. Öyle ki Darülaceze Sosyal Yaşam Şehrimizin projesi uluslararası alanda 'En İyi Kamu Hizmeti Mimarisi' ödülünü kazandı. Ayrıca Türkiye'nin en prestijli gayrimenkul yarışması Gyoder Sign of the City Awards'de 'En İyi Sağlık Binası' seçildi. Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri yaşlı ve engelli bakım hizmetlerinde dünyada öncü olacak."

"HİZMETLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Bakan Göktaş, Darülaceze ve bakanlığın yaptığı çalışmalarla ilgili ise için şunları söyledi: "Darülaceze'nin 129 yıldır olduğu gibi yardıma ihtiyacı olan çocuklar, gençler, yaşlılar ve hastalar için yuva olmaya devam edecek. Asırlara ve kıtalara hükmeden Osmanlı'nın unutulmaz hükümdarı Abdülhamit Han inşa ettirdiği bu şefkat yurduyla, yaşlılara vefanın en güzel örneklerinden birini sergilemiştir. Biz de Bakanlık olarak, kıymetli büyüklerimizin mutlu, huzurlu, sağlıklı ve aktif hayat sürmeleri için çalışıyoruz. Yaşlıların toplumsal hayata katılımını artırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Evde bakım hizmetlerinden Üçüncü Yaş Üniversitelerine, ücretsiz ulaşım yardımından Dijital Bahar Odalarına kadar yaşlılarımızı her alanda destekleyen çalışmalar yürütüyoruz. 2016 yılında başlattığımız Yaşlı Destek Programıyla yaşlıların temel bakımlarını evlerinde yapıyoruz. Bu programla 87 bin hanede, 128 bin yaşlıya hizmet götürdük. 436 huzurevinde yaşlılarımıza özel bakım hizmeti sunuyoruz. Hayatın içinde aktif yer almanın insanı ve özellikle yaşlıları daha sağlıklı ve zinde kıldığını biliyoruz. Yaptığımız araştırmalarla büyüklerimizin değişen ihtiyaçlarını tespit ediyor ve bu doğrultuda topluma katılımlarını üst düzeyde tutacak politikalar geliştiriyoruz."

"YENİ GÜNDÜZLÜ BAKIM VE YAŞAM MERKEZLERİNİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan Yaşlı Profili Araştırması'nın kamuoyuyla paylaştıklarını

ifade eden Göktaş, "Bu araştırma çerçevesinde şehirlerimizin ihtiyaç ve koşullarına göre huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezlerimizle ilgili planlamalarımızı yapacağız. Yaşlılarımız için yeni gündüzlü bakım ve yaşam merkezlerini yaygınlaştıracağız. Evde bakıma destek hizmetlerimizi güçlendireceğiz. Yaşlılarımızın bugünün koşullarına uyum sağlamaları için eğitim faaliyetlerimizi artıracağız. Büyüklerimizin hak ettikleri yaşam standartlarını ve haklarını korumak üzere farkındalık çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.