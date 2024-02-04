Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Şanlıurfa’da

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman ziyareti kapsamında uçakla Şanlıurfa GAP alanında geldi. Bakan Göktaş'ı havaalanında Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak karşıladı. Şanlıurfa Valisi Şıldak, Bakan Göktaş'a kentteki çalışmalarla ilgili bilgi vererek taleplerini iletti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, daha sonra Şanlıurfa'dan karayoluyla Adıyaman'a geçti.

VALİ ŞILDAK, "İLİMİZE SAĞLADIĞI DESTEKLER İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ziyareti sosyal medyadan duyuran Vali Hasan Şıldak, "Adıyaman'da gerçekleştireceği programı için GAP Havalimanında karşıladığımız Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'a ilimizdeki çalışmalarla ilgili bilgi vererek taleplerimizi ilettik. Yakın ilgisi ve ilimize sağladığı destekler için kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.