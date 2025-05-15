Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan Engelliler Haftası mesajı

Engelliler Haftası 33 yıl boyunca, Birleşmiş Milletlere üye ülkeler tarafından 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanıyor. 156 ülkede eş zamanlı olarak kutlanan bu haftada Türkiye'de de çeşitli etkinlikler yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Engelliler Haftası kapsamında Gazi Meclisi çatısı altında gerçekleştirdikleri Türkiye'nin Engel Tanımayanları Programı'nda engelli bireylerin azim ve başarılarının hikayelerine tanıklık ettiklerini ifade etti.

"İLHAM VERİCİ HİKAYELERE TANIKLIK ETTİK"

Bakan Göktaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "İlham verici hikâyelere tanıklık ettik. Bizlere sanatta, sporda, bilimde ve hayatın her alanında engellerin zihinlerde başladığını ve fırsat verildiğinde aşılabildiğini bir kez daha gösterdiler. Güçlü ailelerin engelleri aşmanın en sağlam temeli olduğuna inanıyoruz, Aile Yılı'nda hak temelli sosyal politikalarımızla her bireyin kendi potansiyelini gerçekleştirebildiği kapsayıcı bir toplum için çalışıyoruz."