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Giriş Tarihi: 27.9.2022 11:12 Son Güncelleme: 27.9.2022 11:12

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi: O caniye indirim uygulanmasın

Kayseri'de, tartıştığı eşi Hörmet Doğan (20) ile üvey kızı Yasemin Nur Soyak'ı (1,5) boğazından bıçaklayarak öldüren tutuklu Kaya Doğan'a indirimle verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl hapis kararına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı itiraz etti. Dilekçede, sanığa haksız tahrik indirimi uygulanmaması gerektiği belirtildi.

DHA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi: O caniye indirim uygulanmasın

Korkunç olay, geçen yıl 11 Aralık'ta, Kocasinan ilçesi Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde 3 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Hörmet Doğan, küçük kızı Yasemin Nur Soyak'ı eski eşine götürmek için hazırlık yaptı. Bu sırada Doğan'ın ikinci evliliğini yaptığı Kaya Doğan, kıskançlık nedeniyle eşi ile üvey kızını boğazından bıçakladı. Kendisini de yaralayan Doğan, evden çıkıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla ekipler, anne ile kızının öldüğünü belirledi. Hastaneye kaldırılan Doğan da tedavisinin ardından tutuklandı.
Kaya Doğan hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğu kasten öldürme' ve 'eşi kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Davanın geçen hafta görülen 3'üncü duruşmasında, Doğan ile ölen kız çocuğunun şikayetçi babası O.S. hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu.

TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Sanık Kaya Doğan, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Tüm aşamalarda verdiğim savunmalarımı gelen raporlar doğrulamıştır. Eşim beni aldattığı için bu olay meydana geldi. Bu olay başıma gelene kadar kendi halinde yaşayan bir insandım. O mesajları görmesem bu olay başımıza gelmeyecekti. Eşimle görüşen kişilerin de ceza almasını istiyorum. Onlardan şikayetçiyim" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Doğan'ı 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Heyet, sanığa eşi Hörmet Doğan'a karşı eyleminden dolayı 'eşi kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet verdi ardından haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 22 yıla düşürdü.
BAKANLIK AVUKATINDAN İTİRAZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ise karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. İtiraz dilekçesinde, sanığa haksız tahrik indiriminin uygulanmaması gerektiği kaydedildi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi: O caniye indirim uygulanmasın
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