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Giriş Tarihi: 17.8.2023 10:12 Son Güncelleme: 17.8.2023 10:23

Malatya’da 31 bin 845 depremzede çocuğa psikososyal destek

Malatya’da konteynır kentlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuklara psikososyal destek sağlanıyor. Proje kapsamında şu ana kadar 31 bin 845 çocuğa ulaşıldı.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Malatya’da 31 bin 845 depremzede çocuğa psikososyal destek

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar alan Malatya'da çocuklar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, psikososyal destek sunuluyor. Depremzede çocuklar için 17 personel ve sabit 28 mobil ekip tarafından toplam 45 çalışma alanı, 468 mahallede görüşme sağlandı.

Psikososyal Destek kapsamında hane görüşmeleri, bireysel görüşmeler ve sosyal iyileştirme çalışmaları kapsamında, Malatya genelindeki afet sahalarında 17 adet PSD Bireysel Görüşme Alanı ve 17 adet Çocuk Alanı olmak üzere toplam 34 Psikososyal Destek Alanı kuruldu.

DEPREMDE YAKINI KAYBEDEN BİN 800 KİŞİYE DESTEK HİZMETİ

Konteyner Kent ve Çadır Kent alanında kalan çocuklara yönelik ÇODEP kapsamında hijyen, mahremiyet, toplumsal yaşam kuralları kapsamında eğitimler ve eğitimi pekiştirecek etkinlikler düzenlendi. Proje kapsamında 31 bin 845 çocuğa eğitim verildi. Öte yandan depremde yakınını kaybedenlere yönelik, 'Yakın kaybı yaşayan ailelerden bin 880'nine' Yas Süreci Danışmanlığı kapsamında Psikolojik Destek Hizmeti sağlandı.

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Malatya’da 31 bin 845 depremzede çocuğa psikososyal destek
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