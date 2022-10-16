Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan maden şehitlerinin ailelerine ve yaralılara destek!

Bartın'daki Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde önceki gün yaşanan maden faciası sonrasında devletin tüm kurumları seferber oldu. Patlama sonrası yürütülen çalışmalar sonrası 58 maden işçisi kurtarıldı, 41 işçi ise şehit oldu.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NIN DESTEK EKİPLERİ BARTIN'DA!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da patlamanın yaşandığı Amasra'daki taşkömür madeni alanına ilk andan itibaren destek ekiplerini yolladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 123 psikososyal destek uzmanı ve üç mobil sosyal hizmet aracının Bartın'da olduğunu ifade etti.

"MADEN ŞEHİTLERİNİN AİLELERİNE AKUT İHTİYAÇLARI İÇİN 50 BİN TL, YARALILAR İÇİN 25 BİN TL"

Bakan Yanık sosyal medya hesabından şehit ailelerine yönelik akut ihtiyaçları için destek de verileceğini duyurdu. Bakan Yanık şunları söyledi: "Maden Şehitlerimizin ailelerine 50 bin TL, yaralı vatandaşlarımıza 25 bin TL akut ihtiyaçları için nakit desteğinde bulunacağız. 123 psikososyal destek uzmanımız ve 3 mobil sosyal hizmet aracımızla Bartın'dayız."