Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan "Yeni Medya Dili ve Aile Çalıştayı"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, çalıştay 28 Eylül'de İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşları, akademisyenler, sektör temsilcileri, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşecek.

Medyanın aile, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar üzerindeki etkileri, yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi; kamu kurum ve kuruluşların politikalarına, sektör temsilcilerinin çalışmalarına yön verilmesi amacıyla yapılacak çalıştay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açılış konuşmasıyla başlayacak.

Program, "aile", "kadın", "çocuk", "engelli ve yaşlı" olmak üzere 4 ana tema çerçevesinde "Yeni Medya Dili ve Aile", "Yeni Medya Dili ve Çocuk", "Yeni Medya Dili ve Kadın", "Yeni Medya Dili ve Engelli-Yaşlı" ile "Paydaşlar Arası İşbirliklerinin Değerlendirilmesi" başlıklı odak grup çalışmalarıyla devam edecek.

BİLDİRİ METNİ YAYIMLANACAK

Grup çalışmalarında, yeni medyada çocuk, aile, kadın, engelli ve yaşlıların temsiliyetinin nasıl ele alındığı, olumlu temsiline yönelik neler yapılabileceği, şiddetle mücadele konusunda toplumsal farkındalığı arttırmada nasıl bir yol izlenebileceği, yeni medyada çocuk ve ebeveyn ilişkilerinin nasıl ele alınacağı, aile mahremiyetine yönelik neler yapılabileceği ele alınacak.

Çalıştay sonunda belirlenen 4 ana tema çerçevesinde bildiri metni yayımlanacak. Yayın kuruluşlarının, dijital platform sahiplerinin ve bireysel yayıncıların bu bildiri metninde yer alan esaslara uygun yayın yapması önerilecek.

"GELİŞTİRİCİ, REHBERLİK EDİCİ HİZMET VE FAALİYETLER YÜRÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, dijitalleşmenin ve medyanın etkilediği önemli kurumlardan birinin de aile olduğunu belirtti.

Medyanın aile kurumu üzerindeki etkilerinin anlaşılmasının, ailenin bütünlüğünün ve refahının korunmasının, aile üyelerine bilinçli medya kullanımına ilişkin farkındalık kazandırılmasının Bakanlığın önemli misyonlarından biri olduğunu vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:

"Bu amaçla, 29 Haziran 2021'de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) iş birliğiyle 'Medya ve Aile Değerleri' çalıştayı gerçekleştirdik. Çalıştayda, geleneksel medya ile yeni medya teknolojilerinin aile yapısı ve değerleri üzerindeki etkileri, yaşanılan sorunlar ve buna karşı öneriler, yapımcı, senarist, meslek birlikleri temsilcileri ve medya yöneticileri tarafından ele alındı. Bu çalışmadan hareketle, medya unsurlarının aile, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılarımızın odağında daha detaylı ele alınarak kurum ve kuruluşların politikalarına temel teşkil edecek 'Yeni Medya ve Aile' temalı yeni bir çalışmanın yapılmasını elzem gördük. Çünkü insanı geleceğe taşıyan, insanı o huzurlu limanda tutan bir medya dili inşa etmenin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bakanlık olarak medyanın aile bütünlüğünü ve ailenin sürekliliğini teşvik eden, çocuk ve gençlerin zihinsel ve ahlaki gelişimine olumlu yönde katkı sağlayan, toplumsal değerleri gözeten koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik edici hizmet ve faaliyetler yürütmeye devam edeceğiz."