‘Aile Yılı’na anlamlı katkı: Esenler’de nikâh ücretleri kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 senesini "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından Esenler'de nikâh ücretleri kaldırıldı. Belediye Meclisi'ne sunulan ve oy birliğiyle kabul edilen teklifle, Esenler'de ikamet eden ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan çiftlerden 23 Mayıs-31 Aralık tarihleri arasında nikâh ücreti alınmayacak. Esenler Belediyesi, 2025 senesinin 'Aile Yılı' ilan edilmesinin ardından yuva kurmak isteyen çiftleri yakından ilgilendiren bir uygulamayı hayata geçirdi. Esenler'de bu kapsamda 23 Mayıs - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında evlenmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından herhangi bir ücret alınmayacak. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Aile, bir toplumun temelidir. İşte bu bilinçle, aile kurumunu desteklemek, evliliği teşvik etmek ve özellikle genç çiftlerimizin üzerindeki maddi yükü bir nebze olsun hafifletmek amacıyla artık çiftlerimizden nikâh ücreti almayacağız" dedi.