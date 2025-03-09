Aile Yılı’na özel yarışma

Kültür ve Turizm Bakanlığı, üniversite öğrencileri için 2 büyük yarışma düzenliyor. Güncel sanat ve afiş tasarım alanlarında gerçekleştirilecek yarışmalarda gençler için organize edilecek yarışmaların toplam ödülü 790 bin lirayı bulacak.Bakanlık, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesi vesilesiyle, gençlerin aile bağlarına dikkat çekmesini amaçlayan "Genç Sanat: 6. Afiş Tasarım Yarışması" düzenleyecek. Yarışmada ödüle layık görülen yeteneklere toplam 250 bin lira para ödülü takdim edilecek.