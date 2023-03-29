Ailece dünyayı dolandırdılar

Almanya'da çağrı merkezi yöneten Hakan Karlıdağ, Türkiye'ye döndü. Sitelere "Dolandırılırsanız bizi arayın" ilanı verdiArayanlara kendisini Almanya merkez bankası yöneticisi olarak tanıttı. Farklı ülkelerden 400 kişiyi 21 milyon TL çarptıİhbar üzerine harekete geçen Balıkesir polisi, Karlıdağ ve ailesine operasyon yaptı. Gözaltına alınan 31 kişi tutuklandıAlmanya'da yasayan Hakan Karlıdag (45), ünlü bir ekonomi dergisinin satıs ve pazarlama departmanının çagrı merkezini yönetiyordu. Çok iyi derecede Almanca, Ingilizce, Fransızca ve Arapça bilen Karlıdag, insanları telefonla kolayca kandırılabilecegini fark etti. Karlıdag, kısa süre sonra ailesini de ikna ederek Türkiye'ye dönüs yaptı.Çalıstıgı sirketin telefon datasının bir kopyasını da alan Karlıdag, Balıkesir Akçay'da yazlıga yerlesti. Dergiye üye olan ünlüleri, borsacıları, ekonomistleri ve ortalama yatırımcıları gözüne kestiren Karlıdag, derginin internet sitelerine dolandırıcılara karsı dikkatli olmaları için uyarıcı ilanlar verip "Sorun yasadıgınızda bizi arayın" dedi. Arayanlara kendisini Almanya merkez bankasında yönetici, maliye bakanlıgında müfettis, mali polis ve avukat olarak tanıtan Karlıdag, güvenini kazandıgı kisilere hesaplarının hükümet tarafından dondurulacagını, dondurulmadan önce paraların kendi verdigi hesaplara aktarılmasını istedi. Iddiaya göre Hakan Karlıdag, esi, annesi ve akrabalarının hesaplarını kullanarak Almanya, Avusturya, Çekya, Kanada, Peru, Katar ve Irak'ta yasayan 400 kisiden yaklasık 1 milyon euro (20 milyon 770 bin lira) topladı.Yurtdısından gelen ihbarları degerlendiren Balıkesir Emniyet Müdürlügü'ne baglı ekipler eszamanlı 21 ilde operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 116 süpheliden aralarında Hakan Karlıdag, esi Nurten Karlıdag, annesi Nursel Karlıdag, kaynanası Yasemin Özeken, kayınbabası Ayhan Özeken, bacanagı Batuhan Kınacı, bacanagının esi Aleyna Kınacı, dayısı Ümit Yasar Cantöre'nin de oldugu 31 kisi tutuklandı. Sebekenin gazino kapatıp dansözlere para dagıttıkları görüntüleri sosyal medyadan paylastıkları ortaya çıktı.