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Giriş Tarihi: 15.12.2021 09:36 Son Güncelleme: 15.12.2021 09:43

Ailece uyuşturucu ticaretine polis operasyonu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Ailece uyuşturucu ticaretine polis operasyonu

Kayseri'de narkotik polisi,  uyuşturucu ticareti yapan bir aileye operasyon yaptı. Yapılan baskında anne baba ve oğulları gözaltına alındı.

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışmada G.H.A isimli kadının eşi İ.A ve oğlu B.A ile birlikte uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Ailece uyuşturucu ticaretine polis operasyonu | Video

Bunun üzerine hareket geçen ekipler, ailenin evine şok baskın yaptı.

Evde yapılan aramalarda anne baba ve oğulları gözaltına alındı. Anne F.H,A'nın üzerinde yapılan aramada ise eteğinde uyuşturucu madde ve hassas terazi çıkarıldı. Evlerinden toplamda 236 gram bonzai maddesi ele geçirilen aile fertleri sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

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Ailece uyuşturucu ticaretine polis operasyonu
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