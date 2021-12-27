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Giriş Tarihi: 28.12.2021

Ailedeki tek aşı olmayan kişiydi, koronadan öldü

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Ailedeki tek aşı olmayan kişiydi, koronadan öldü
Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Yuva Mahallesi'nde yaşayan Pakize Gürcan (78), 4 hafta önce rahatsızlandı. Ancak rahatsızlığının üşütmeden kaynaklı olduğunu zannederek hastaneye gitmedi. Bir süre sonra durumu ağırlaşan Gürcan, Çivril Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığında, koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Burada tedavi altına alınan Pakize Gürcan, 21 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Kronik astım hastası olan Pakize Gürcan'ın hiç aşı yaptırmadığı ortaya çıktı. Aynı evde yaşadığı eşi, oğlu ve gelininin koronavirüs aşılarının tam olduğu belirlendi.

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Ailedeki tek aşı olmayan kişiydi, koronadan öldü
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