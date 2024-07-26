Aileden geriye kazadan önce dinlenme tesisinde çekindikleri son selfie kaldı

Kazayı gören diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. her iki otomobilinde hurdaya döndüğü kazaya müdahale eden ekipler araçtan Samet Dağcıoğlu (35) ve eşi Leman Dağcıoğlu'nun (32) cesetlerini çıkarırken yaralı olan çocukları Demet (12), Hiranur (5) ve Hikmet Can D. (14) ile diğer araç sürücüsü yaralandı.