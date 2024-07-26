Haberler Yaşam Haberleri Aileden geriye kazadan önce dinlenme tesisinde çekindikleri son selfie kaldı
Giriş Tarihi: 26.7.2024 09:13

Aileden geriye kazadan önce dinlenme tesisinde çekindikleri son selfie kaldı

Kayseri-Ankara karayolunda otomobille seyreden Dağcıoğlu ailesi yemek için bir dinlenme tesisinde mola verdi. Baba Samet Dağcıoğlu, bu sırada ailesiyle selfie yaparak sosyal medya hesabından paylaştı. Yemeğin ardından yola devam eden ailenin bulunduğu otomobil, bir süre sonra başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada anne ve baba hayatını kaybederken 3 çocuğu ise yaralandı. Dağçıoğlu ailesinden geriye kazadan dakikalar önce çekindikleri son selfieleri kaldı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Aileden geriye kazadan önce dinlenme tesisinde çekindikleri son selfie kaldı

Kayseri-Ankara karayolu Kalkancık mevkiinde Samet Dağcıoğlu idaresindeki otomobil ile Faruk B'nin kullandığı Hollanda plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. her iki otomobilinde hurdaya döndüğü kazaya müdahale eden ekipler araçtan Samet Dağcıoğlu (35) ve eşi Leman Dağcıoğlu'nun (32) cesetlerini çıkarırken yaralı olan çocukları Demet (12), Hiranur (5) ve Hikmet Can D. (14) ile diğer araç sürücüsü yaralandı.

Yaralılar ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Cesetler otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Dağcıoğlu ailesinin kazadan bir süre sonra yemek için dinlenme tesisine girdikleri ve o sırada yaptıkları sefieyi sosyal medya da paylaştıkları ortaya çıktı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aileden geriye kazadan önce dinlenme tesisinde çekindikleri son selfie kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA