Aileler arası silahlı kavga: 1 ölü 11 yaralı

Van Erciş'te aralarında husumet olan ailelerin kavgası kanlı bitti. Husumetliler arasında geçen hafta bir düğünde taş ve sopalı kavga çıktı. Haftasonu yeniden karşı karşıya gelen ailelerin silahlı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti. 11 kişi yaralandı.

Erciş Tepedam Mahallesi Topraklı mezrasında aralarında husumet bulunan aileler arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 17 yaşındaki V. D. yaşamını yitirdi, yaralanan 11 kişi Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ve polis, mahalle ve hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.