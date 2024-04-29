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Giriş Tarihi: 29.4.2024 10:17 Son Güncelleme: 29.4.2024 10:30

Aileler arasında kavga kanlı bitti: 1 ölü 2 yaralı

Ankara’da iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Polis ekipleri olaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Aileler arasında kavga kanlı bitti: 1 ölü 2 yaralı

Ankara'nınAltındağ ilçesi Örnek Mahallesi İçli Sokak'ta meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayda iki aile mensuplarının birbirine ateş açması sonucu Serkan Mahmutoğlu ağır yaralandı. Etlik Şehir Hastanesine kaldırılan Mahmutoğlu hayatını kaybetti. Olayda diğer aileden ise; Mahir B. ve Haydar B.'nin ayaklarından yaralandığı öğrenildi. İki ailenin üyeleri hastane önünde toplanarak taşkınlık çıkarması nedeniyle polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen çok sayıda şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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Aileler arasında kavga kanlı bitti: 1 ölü 2 yaralı
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