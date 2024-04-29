Aileler arasında kavga kanlı bitti: 1 ölü 2 yaralı

Ankara'nınAltındağ ilçesi Örnek Mahallesi İçli Sokak'ta meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayda iki aile mensuplarının birbirine ateş açması sonucu Serkan Mahmutoğlu ağır yaralandı. Etlik Şehir Hastanesine kaldırılan Mahmutoğlu hayatını kaybetti. Olayda diğer aileden ise; Mahir B. ve Haydar B.'nin ayaklarından yaralandığı öğrenildi. İki ailenin üyeleri hastane önünde toplanarak taşkınlık çıkarması nedeniyle polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen çok sayıda şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.