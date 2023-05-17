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Giriş Tarihi: 17.5.2023 15:55 Son Güncelleme: 17.5.2023 16:10

Aileler, çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

MURAT YILDIRIM
Aileler, çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdürdü.
HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.
Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için seslerini duyurmaya çalıştı.

Eyleme katılan anne Ayten Koçhan, gazetecilere, 8 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi.

Terör örgütü PKK'dan ve HDP'den çocuğunu isteyen Koçhan, şöyle konuştu: "Oğlum Ersin gel teslim ol. Yolunuz yol değil, gelin devletimize teslim olun. Yeter bu analar babalar ağladı. Bizler evlat hasretine artık dayanamıyoruz. Evlatlarımızı geri versinler, bizler onlardan bir şey istemiyoruz. Benim çocuğum gelsin yada gelmesin, tek bir çocuk dağda kalırsa ben eylemime devam edeceğim. Buraya geleceğim. Evladımı HDP'den istiyorum. Bizler bir şeylerin peşinde değiliz, tek isteğimiz evlatlarımızın geri gelmesidir. Bizler 8 yıldır evlat hasreti ile yaşıyoruz. Onların çocukları yanlarından 1 saat uzak kalsın deli olurlar. Bizler çocuklarımızı istiyoruz."

Baba Şemsettin Özcan ise 6 yıl önce HDP çocuğunu kaçırıp götürüp PKK'ya verdiğini belirtti.

Çocuğum hiç haber alamadığını aktaran Özcan, şöyle konuştu: "Yaklaşık 3 yıldır HDP'nin önündeki çadırda eylem yapıyorum. Buradan oğluma sesleniyorum. Eğer sesimi duyuyorlarsa gelsinler teslim olsunlar. Bu Kürt davası değildir. HDP bu yıl seçimde gidip başka bir yerden birini getirip milletvekili yaptı. Nereli olduğu belli değil. Bunların Kürt ile bir alası yok, hepsinin kökü Ermenilere dayanıyor. Kim bu HDP'ye oy vererek destek verirse o da aynı onlar gibidir. İsrail ve Amerika ile ilişkileri var. Bunlar Müslüman bile değiller. Nasıl PKK'nın kökünü kurttular. İnşallah HDP'nin öyle olacaktır. HDP bizlere nasıl zarar verdiyse Allah da onlara zarar versin. Bizle çocuklarımızı HDP'den istiyoruz."

Özcan, "Bu HDP'nin de kökünden kapatılması gerekir. Kim HDP'ye oy verirse lanet olsun. Bunların yaptığı Müslümanlık değil, eğer Müslüman olsalardı Türkiye Bayrağı'nın altında yaşayarak hainlik yapmazlardı. Bu Kürt davası değildir. Ben Kürtlere sesleniyorum. Dönün imanlı olun, Amerika ve İsrail'e bağlı olan HDP'nin ardından gitmeyin. HDP Kürtlere zarar vererek sonlarını getirdi. Kim Kürtlere zarar verdiyse Allah da onlara kökünü kurutsun."

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Aileler, çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
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