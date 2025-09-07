Aileler sabah namazında buluştu:Diyanet İşleri Başkanı Erbaş anne babalara seslendi: "Güzel ahlaklı çocuklar yetiştirmeliyiz"

Fatih Camindeki programa katılan İstanbul Vali Davut Gül, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dernek yetkilileri, vatandaşlarla sabah namazı kıldı. Erbaş'ın kıldırdığı namazın ardından, Kur'an-ı Kerim okundu, okulların açılması dolayısıyla ve İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenler ve katliamların son bulması için dua edildi.

"ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Ülkede anaokulundan üniversiteye kadar 20 milyon öğrenci olduğunu ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Öğrenci nüfusumuzun 100 ülkenin nüfusundan fazla olduğunu tahmin ediyorum. Bu, ülkemiz için büyük bir zenginlik, servet. Bu serveti nitelikli hale getirmeliyiz. Elbette nicelik de önemli ama nitelik daha önemli. Çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım. Güzel ahlaklı çocuklar yetiştirmemiz lazım" dedi.

"GAZZE'DE ZULÜM VAR"

Filistin'de İsrail'in düzenlediği saldırılarıyla yaşanan zulmün bir an önce bitirilmesi gerektiğini belirten Erbaş, "Gazze'de bir zulüm var. Filistin'de bir işgal var. Siyonist işgalciler orada soykırım yapıyor, dünyanın gözü önünde, hemen burnumuzun dibinde. Orada vatanını, milletini ve toprağını savunan kardeşlerimize maddi ve manevi bütün yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Bütün Müslümanlar olarak, bütün dünya olarak, vicdan sahibi insanlar olarak dualarımızı yaparız. Ve öyle bir 'Amin' diyelim ki semadaki melekler de aminlerimizle idrak etsin." açıklamasında bulundu.