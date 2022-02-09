Ailelerden Danimarkalı Büyükelçi’ye zor soru: “Çocuğun 1 saat gelmese ne yaparsın”

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, Diyarbakır'da yaklaşık 2,5 yıldır terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Avrupa'nın terör örgütü ile HDP'ye verdiği desteğe dikkat çeken aileler, Annan'a sitem ederek, PKK ve HDP'nin Kürtler için mücadele etmediğini söylediler.

Büyükelçi Annan'a, eylemleriyle ilgili bilgi veren ailelerden Süleyman Aydın, "Burası il başkanı değil. Burası Kandil'in şubesidir. Biz eyleme başladıktan sonra kepenk kapatıp giden HDP olmazsa PKK'da olmaz." dedi.

HDP'lilerin Kürtler için mücadele etmediğini vurgulayan Aydın; "Yalan söylüyorlar. Ben de Kürdüm, kesinlikle bunlar bizim için mücadele etmiyorlar. Kürtler için mücadele etmiş olsaydı, Kürtlerin çocukları dağda olmazdı." dedi.

"Size soruyorum" düye sözlerini sürdüren acılı baba Aydın; "HDP milletvekillerinin çocukları Avrupa'da okuyor, Brezilya'da tatil yapıyor. Bu gördüğünüz anne ve babaların çocuklarını da mağaralarda ölüme mahkum etmişler. Yaklaşık 3 yıldır bu kapıdayız, neden bu feryadımızı görmüyorlar? Size soruyorum? bizim çocuklarımız insan değil mi? Onlara insan hakları yok mu? Bunlar hepsi mağdur Kürt anne ve babalarıdır. Sizin çocuğunuz var mı? Senin çocuğun bir saat eve gelmezse ne yaparsın? Sizden rica ediyoruz, bu anne ve babaların durumunu ülkenizde anlatın!" ifadelerini kullandı.