Ailelere ‘sharenting’ uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, ebeveynlerin çocuklarının fotoğraflarını ve özel anlarını sosyal medyada paylaşma eğilimi olarak bilinen 'sharenting' nedeniyle yaşanabilecek tehlikeye dikkat çekerek, "Çocuğunuzun fotoğraflarını beğeniler uğruna sosyal medyada paylaşmak, onların tanımadıkları insanlar tarafından görülmesine neden olabilir. Bu durum, çocuğunuzun güvenliğini riske atabilir" uyarısında bulundu. Kurumun yayımladığı bültende yer alan yazıda, bir çocuğun fotoğraflarını beğeni uğruna sosyal medyada paylaşmanın, onların tanımadıkları insanlar tarafından görülmesine neden olabileceği belirtilerek, "Bu durum, çocuğunuzun güvenliğini riske atabilir. Paylaşımlar, çocuğunuzun ileride siber zorbalıkla karşılaşmasına yol açabilir. İnternette paylaşılan içeriklerin nerede ve nasıl kullanılacağını kontrol etmek neredeyse imkânsızdır. Çocuğunuz, büyüdüğünde bu paylaşımları hoş karşılamayabilir ve kişisel mahremiyetinin ihlal edildiğini hissedebilir. Bir kez internette paylaşılan içerik, yıllar boyunca dolaşımda kalabilir. Çocuğunuzun şu an masum görünen bir fotoğrafı, ileride onlar için rahatsız edici olabilir" denildi. Yazıda, çocukların sosyal medya kullanımıyla ilgili şu önerilerde bulunuldu: "Gizlilik ayarlarını birlikte gözden geçirebilirsiniz. Paylaşımların yalnızca arkadaşlarla sınırlandırılması, konum bilgisinin kapatılması veya etiketleme izinlerinin kontrol edilmesi gibi konularda birlikte karar almanız faydalı olabilir."