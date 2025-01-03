Ailelerin kavgasında 2 kadın öldü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kadın hayatını kaybetti. Çiğiltepe Köyü'nde oturan H.K. ile komşusu S.G. arasında dün saat 16.00 sıralarında evin önüne toprak dökülmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların aile bireylerinin de katılmasıyla tartışma, tüfek ve tabancaların kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu çeşitli yerlerinden vurulan Nurgül Kocaoğlu (27) ile Hatice Gümüş (49) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kocaoğlu ve Gümüş kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kavgaya karışan H.K., E.K., H.G., S.G., T.G., A.Ç. ve Y.D.'yi gözaltına aldı. İhbarı alır almaz köye giden jandarma ekiplerinin taraflara müdahale ederek daha fazla ölüm ve yaralanmanın önüne geçtiği belirtildi.