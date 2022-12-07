Ailesi Burcu’yu kolyesinden teşhis etti

Sakarya Pamukova Havaalanından saat 15:00'da kalkış yapan Asya Havacılık bünyesine kayıtlı; TC-UHY kuyruk numaralı tek motorlu amatör uçak, önceki gün saat 15.41 sıralarında yoğun sis ve hava muhalefeti sebebiyle Bursa Osmangazi İlçesi Ovaakça mahallesinde bulunan doğalgaz çevrim santrali yakınlarına düşmüştü. Feci kazada uçağın pilotu iş insanı 54 yaşındaki Hakan Köksal ve uçakta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Burcu Sağlam hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından genç kızın ölmeden dakikalar önce uçağın kokpitinde çektiği görüntüler ise yürekleri dağlamıştı.

BİNDİĞİ UÇAK SONU OLDU

Evden çıktıktan sonra bir dizi iş görüşmesine giden Burcu Sağlam, görüşmelerin olumlu sonuçlanmaması üzerine umutsuzluğa kapıldı. Daha önce yine bir iş bulma konusunda konuşup tanıştığı İş insanı Hakan Köksal'ı arayan Sağlam, Köksal'ın bir sertifikayı almak için tek motorlu uçakla Pamukova Havaalanına gideceğini öğrendi. Genç kız olumsuz geçen iş görüşmelerinin ardından moral bulmak için Köksal'a kendisinin de uçağa binmek istediğini söyledi.

GELEN TELEFONLA ENDİŞEYE KAPILDILAR

Bursa'da yaşanan uçak kazasını duyan ve yaşanan kazaya çok üzülen Burcu Sağlam'ın ailesi, kızlarının uçağa bindiğinden habersizdi. Kazadan saatler sonra yetkililerden gelen bir telefon, uçakta hayatını kaybeden genç kızın Burcu Sağlam olabileceğini söyleyince Sağlam ailesi büyük endişe yaşadı. Kızlarının o uçakta olma ihtimalini düşük bulan aile tedirginlik içinde Bursa Adli Tıp Morguna gitti.

KOLYESİNİ GÖRÜNCE YIKILDI

Teşhis için Adli Tıp Kurumuna giden Burcu Sağlam'ın babası Mehmet Sağlam, düşen uçakta feci şekilde hayatını kaybeden ve tanınmayacak halde olan cenazeye baktı. Talihsiz baba, biricik kızını, boynundaki kalın zincirli ve adının yazılı olduğu kolyeyi görünce adeta dünyası başına yıkıldı. Gözyaşlarına boğulan baba, kızı Burcu'yu kolyesinden teşhis etti.