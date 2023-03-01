Haberler Yaşam Haberleri Ailesi Gaye'yi her yerde arıyor! Rönesans Rezidans'ın enkazından çıkmamıştı
Giriş Tarihi: 1.3.2023 11:44

Ailesi Gaye'yi her yerde arıyor! Rönesans Rezidans'ın enkazından çıkmamıştı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, depremde yıkılan Rönesans Rezidans’ın enkazı kaldırılmasına karşın Gaye Arsoy'a (41) ulaşamayan ailesi, umutlu bekleyişini sürdürüyor. Arsoy'un kardeşi Emre Parmaksız, "Hatay'da hastanelerde de hasar olduğundan, yaralıları Adana ve Mersin'e gönderiyorlardı. Ancak oradan nereye gönderildiklerini bilmiyoruz. Kimsesizler mezarlığına da baktık ama orada da yok. Nerede, ne yapıyor, yaşıyor mu, bilmiyoruz. Ablamı gören, duyan veya en ufak bir bilgisi olan lütfen bizimle iletişime geçsin" dedi.

DHA
Ailesi Gaye’yi her yerde arıyor! Rönesans Rezidans’ın enkazından çıkmamıştı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay'ın Antakya ilçesindeki Rönesans Rezidans da yıkıldı. Yıkılan binaların enkazında birçok kişinin cenazelerine ulaşıldı. Aynı sitede oturan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ile Sportif Direktör Taner Savut'un da cansız bedenlerine ulaşıldı. Rezidanstaki enkaz kaldırıldı ancak A2 Blok'ta oturan Gaye Arsoy'a ulaşılamadı. Arsoy'un 12 yaşındaki oğlu enkazdan sağ çıkarıldı, eşinin ise cenazesi bulundu.



Emre Parmaksız kardeşi Gaye Arsoy hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını söyleyerek, "Günler geçmesine, enkaz çalışmalarının bitmesine rağmen kardeşime ulaşamıyoruz. Depremden sonra birkaç gün enkaz bölgesinde kaotik bir ortam vardı. Ablamı bulmak için bölgedeki hastanelere gittim ama sonuç alamadım. Sadece DNA örneklerimizi verdik" dedi.

'YAKININA ULAŞAMAYAN ÇOK KİŞİ VAR'
Enkazdan sağ çıkan yeğenini Ankara'da bulduklarını belirten Parmaksız, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İstanbul'da yaşıyorum ve Hatay'a depremden 1,5 gün sonra gidebildim. Yeğenimi 7 Şubat'ta enkazdan çıkarmışlar. Önce Mersin'e ardında da Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne göndermişler. Onun yaşadığını 17 Şubat'ta öğrendik ve hemen Ankara'ya gittik. Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Bu enkazda yakınını bulamayan sadece biz değiliz. Çok fazla kişi yakınını arıyor. Bu sitede nasıl bir gizem var, anlamış değilim. Enkazdan sağlıklı olarak çıkarılan vatandaşların farklı illerden çıktığını biliyoruz."



'LÜTFEN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN'
Kardeşi Gaye Arsoy'un yerini bilenlerin kendileriyle iletişime geçmelerini isteyen Parmaksız, "Depremin ardından ilk günlerde burada sürekli helikopterler kalkıp iniyordu. Hatay'da hastanelerde de hasar olduğundan, yaralıları Adana ve Mersin'e gönderiyorlardı. Ancak oradan nereye gönderildiklerini bilmiyoruz. Kimsesizler mezarlığına da baktık ama orada da yok. Nerede, ne yapıyor, yaşıyor mu, bilmiyoruz. Eğer cenazem varsa yerini bileyim, en azından çocuğunu oraya götürebileyim" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mansur Yavaş'tan şartlı yardım skandalı! Lise hazırlayıp taleplerini sunmuş
İstanbul'da deprem paniği: O ile göç başladı...
Bakanlıktan dev izolatör hamlesi
SON DAKİKA: Hatay'da yeni deprem! AFAD duyurdu...
Akşener pes etti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bil de konuş
Tezahürat budur, hadi söyle!
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nden İYİ Partili Turhan Çömez'in iftiralarına yanıt: İzah edilebilir tarafı yok
Bakan Kurum duyurdu: İstanbul'da riskli binalar belirlenen alanlara taşınacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Ailesi Gaye'yi her yerde arıyor! Rönesans Rezidans'ın enkazından çıkmamıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA