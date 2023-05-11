Ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu! Orada yaralı olarak bulundu

Olay, gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulundu. Yamaç kenarında cep telefonu ve cüzdan gören vatandaşlar, yaklaşık 30 metre uzaklıkta hareketsiz yatan bir kişiyi fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, hareketsiz şekilde yaralı olarak yatan kişinin ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Kadir Kerem Çotalan olduğunu saptadı. Yaralının bulunduğu yerden çıkartılması için Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerin yardım istendi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, vinç ucuna bağlanan sedye ile yaralıyı bulunduğu yerden yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucu çıkardı. Ambulansa taşınan Çotalan, hastaneye kaldırıldı. Bilgisayar teknisyeni Çotalan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.