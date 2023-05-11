Haberler Yaşam Haberleri Ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu! Orada yaralı olarak bulundu
Giriş Tarihi: 11.5.2023 06:15

Ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu! Orada yaralı olarak bulundu

Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Kadir Kerem Çotalan (39), 30 metrelik yamacın kenarında yaralı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Çotalan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

DHA
Ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu! Orada yaralı olarak bulundu
Olay, gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulundu. Yamaç kenarında cep telefonu ve cüzdan gören vatandaşlar, yaklaşık 30 metre uzaklıkta hareketsiz yatan bir kişiyi fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, hareketsiz şekilde yaralı olarak yatan kişinin ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Kadir Kerem Çotalan olduğunu saptadı. Yaralının bulunduğu yerden çıkartılması için Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerin yardım istendi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, vinç ucuna bağlanan sedye ile yaralıyı bulunduğu yerden yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucu çıkardı. Ambulansa taşınan Çotalan, hastaneye kaldırıldı. Bilgisayar teknisyeni Çotalan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Murat Bardakçı'dan CHP'nin 'hesap soracağız' zihniyetine tokat gibi yanıt: İstiklâl Mahkemeleri’ne bile rahmet okuturlar
The Economist'ten Kılıçdaroğlu'nu parlatma çabası! Gözünü 14 Mayıs seçimlerine diktiler
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona tepki: Terörle bağı olanın milletle bağı olmaz
Başörtülü kadına çirkin saldırı! Mağdur kadın SABAH'a konuştu: Eşarbı yere attılar, başörtüsüne 'paçavra' deyip küfrettiler
Türkiye’nin en büyük şehir parkı bugün ziyaretçilere açıldı! İstanbul'un yeşil koridoru olacak
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Türkiye'nin enerjideki 'Kızılelma'sı: Cevher değil mücevher satacağız
Meral Akşener'den tepki çeken üslup: Süpürgenin sapı ile başka bir şey...
7'li koalisyonda yeni kriz patlak verdi! Akşener, CHP'ye rest çekti
Hollandalı siyasetçiden çok çarpıcı açıklamalar: Batı Erdoğan'ı engellemek için her şeyi yapar
ARKADAŞINA GÖNDER
Ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu! Orada yaralı olarak bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA