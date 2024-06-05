13 yaşındaki Yağmur’dan bir haftadır haber yok

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Türkan Yağmur Kulak, Mersin'in Tarsus ilçesindeki halasına gezmeye gitti. Geçen hafta arkadaşlarıyla buluşmak için Tarsus Atatürk Parkı'na giden Kulak, eve bir daha dönmedi.

KIZLARINA BİR DAHA ULAŞAMADI

Kızını tüm aramalara rağmen biricik kızını bulamayan baba Kadir Kulak, emniyete kayıp başvurusundan bulundu. Kızının bir an önce bulunmasını isteyen baba Kulak, "Geçen hafta arkadaşlarıyla buluşmak için Tarsus Atatürk Parkı'na gitti. Eve dönmedi. Kayıp başvurusunda bulundum. Bir an önce bulunmasını istiyorum. Hiçbir şekilde kendisine ulaşamadık" diye konuştu.