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Giriş Tarihi: 5.6.2024 10:14 Son Güncelleme: 5.6.2024 10:42

13 yaşındaki Yağmur’dan bir haftadır haber yok

Antalya’nın Alanya ilçesinden, Mersin’in Tarsus ilçesine gelen 13 yaşındaki Türkan Yağmur Kulak’tan 7 gündür haber alınamıyor. Kızlarının canından endişe eden ailesi, küçük çocuğun bir an önce bulunmasını istiyor.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
13 yaşındaki Yağmur’dan bir haftadır haber yok

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Türkan Yağmur Kulak, Mersin'in Tarsus ilçesindeki halasına gezmeye gitti. Geçen hafta arkadaşlarıyla buluşmak için Tarsus Atatürk Parkı'na giden Kulak, eve bir daha dönmedi.

KIZLARINA BİR DAHA ULAŞAMADI

Kızını tüm aramalara rağmen biricik kızını bulamayan baba Kadir Kulak, emniyete kayıp başvurusundan bulundu. Kızının bir an önce bulunmasını isteyen baba Kulak, "Geçen hafta arkadaşlarıyla buluşmak için Tarsus Atatürk Parkı'na gitti. Eve dönmedi. Kayıp başvurusunda bulundum. Bir an önce bulunmasını istiyorum. Hiçbir şekilde kendisine ulaşamadık" diye konuştu.

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13 yaşındaki Yağmur’dan bir haftadır haber yok
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