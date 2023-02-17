Ailesinden 6 kişi ölen baba, kızı İrem’i arıyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Fatih Karaca, depremden sonra enkazdan cesetlerini çıkardığı eşi, biri üniversite öğrencisi 3 çocuğu, annesi ve kayınvalidesini kendi elleriyle toprağa verdi. 13 yaşındaki kızı İrem ise kayboldu. Her yerde İrem'i arayan acılı baba, "Kızım depremin ilk anında çıkıp gitmiş. Depremden hemen sonra görenler var. Enkazdan çıkmadı. Bütün hastaneleri ve morgları dolaştım ama kızım yok. Depremden sonra bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüdeki kızın da benim kızım olma ihtimali yüksek. Kızımın ölüsü ya da dirisini bulmak istiyorum" dedi. -