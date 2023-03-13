Ailesinden geriye sadece ‘Mıncır’ kaldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkazdan kurtulan İkranur Arslan'ın ailesinden geriye bir tek kedisi 'Mıncır' kaldı. Arslan ailesi, depreme 5 katlı Akan apartmanının 1. katında yakalandı. Ailenin kızlarından İkranur, depremden yara almadan kurtulurken, babası Tevfik, annesi Dürdane, ablası İremnur ve kardeşi Eymen Arslan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. İkranur'un kedisi "Mıncır" ise depremin ikinci günü itfaiyeciler tarafından bir çekmecede bulundu. Kedisi Mıncır'ın kurtulması ile teselli bulan İkranur, amcası Hasan Basri Arslan ile birlikte yaşıyor.