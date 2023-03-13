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Giriş Tarihi: 13.3.2023

Ailesinden geriye sadece ‘Mıncır’ kaldı

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Ailesinden geriye sadece ‘Mıncır’ kaldı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkazdan kurtulan İkranur Arslan'ın ailesinden geriye bir tek kedisi 'Mıncır' kaldı. Arslan ailesi, depreme 5 katlı Akan apartmanının 1. katında yakalandı. Ailenin kızlarından İkranur, depremden yara almadan kurtulurken, babası Tevfik, annesi Dürdane, ablası İremnur ve kardeşi Eymen Arslan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. İkranur'un kedisi "Mıncır" ise depremin ikinci günü itfaiyeciler tarafından bir çekmecede bulundu. Kedisi Mıncır'ın kurtulması ile teselli bulan İkranur, amcası Hasan Basri Arslan ile birlikte yaşıyor.

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Ailesinden geriye sadece ‘Mıncır’ kaldı
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